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Мартинес: «Я был очень близок к переходу в «Барселону»

06 Мая 2021, 20:16,

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что был близок к переходу в «Барселону».

«Я и правда был очень близок к переходу в «Барселону», я даже обсудил этот момент с Месси. Но в тот момент у каталонского клуба были проблемы с финансами, поэтому я решил остаться в «Интере». Это был правильный выбор, мы выиграли Скудетто, я счастлив.

Интерес со стороны других клубов? «Реал» дважды приезжал за мной, когда я играл за молодежную команду «Расинга», но сначала я хотел проявить себя в Аргентине, а лишь затем уезжать в Европу. Да, однажды я хотел бы вернуться в «Расинг», там такие же сумасшедшие болельщики, как у «Интера», - цитирует Мартинеса ESPN Argentina.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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