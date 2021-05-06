Мартинес: «Я был очень близок к переходу в «Барселону»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, что был близок к переходу в «Барселону».

«Я и правда был очень близок к переходу в «Барселону», я даже обсудил этот момент с Месси. Но в тот момент у каталонского клуба были проблемы с финансами, поэтому я решил остаться в «Интере». Это был правильный выбор, мы выиграли Скудетто, я счастлив.

Интерес со стороны других клубов? «Реал» дважды приезжал за мной, когда я играл за молодежную команду «Расинга», но сначала я хотел проявить себя в Аргентине, а лишь затем уезжать в Европу. Да, однажды я хотел бы вернуться в «Расинг», там такие же сумасшедшие болельщики, как у «Интера», - цитирует Мартинеса ESPN Argentina.