Фати перенёс артроскопию колена

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, испанец перенёс артроскопию левого колена в Порту. Футболист продолжает находиться под присмотром медицинского штаба «Барселоны».

Напомним, что Фати получил травму мениска левого колена ещё в ноябре прошлого года, молодой форвард уже перенёс операцию.

18-летний испанец сыграл 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Фати с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.