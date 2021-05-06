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Фати перенёс артроскопию колена

06 Мая 2021, 22:53,

Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы.

Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, испанец перенёс артроскопию левого колена в Порту. Футболист продолжает находиться под присмотром медицинского штаба «Барселоны».

Напомним, что Фати получил травму мениска левого колена ещё в ноябре прошлого года, молодой форвард уже перенёс операцию.

18-летний испанец сыграл 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Фати с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ансу Фати
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