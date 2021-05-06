Фати перенёс артроскопию колена

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06 Мая 2021, 22:53,
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Нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати продолжает восстанавливаться от травмы.
Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, испанец перенёс артроскопию левого колена в Порту. Футболист продолжает находиться под присмотром медицинского штаба «Барселоны».
Напомним, что Фати получил травму мениска левого колена ещё в ноябре прошлого года, молодой форвард уже перенёс операцию.
18-летний испанец сыграл 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Фати с родным клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Ансу Фати