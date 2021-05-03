​Месси собрал команду на обед у себя дома

Лионель Месси заботится о микроклимате в команде в преддверии заключительного отрезка сезона. Как сообщает испанский Sport, в понедельник капитан «Барселоны» собрал всю команду у себя дома на обед. Футболисты отметили победу над «Валенсией» и обсудили будущие матчи.

За четыре тура до финиша сезона «Барселона» занимает третье место в таблице Примеры, уступая «Реалу» по результатам личных встреч. Лидирующий «Атлетико» имеет в своём активе на два очка больше. В следующем туре «Барселоне» предстоит сразиться как раз с «Атлетико» на своём поле. «Реал» параллельно сыграет с «Севильей», занимающей четвёртое место.