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​Месси собрал команду на обед у себя дома

03 Мая 2021, 19:18,

Лионель Месси заботится о микроклимате в команде в преддверии заключительного отрезка сезона. Как сообщает испанский Sport, в понедельник капитан «Барселоны» собрал всю команду у себя дома на обед. Футболисты отметили победу над «Валенсией» и обсудили будущие матчи.

За четыре тура до финиша сезона «Барселона» занимает третье место в таблице Примеры, уступая «Реалу» по результатам личных встреч. Лидирующий «Атлетико» имеет в своём активе на два очка больше. В следующем туре «Барселоне» предстоит сразиться как раз с «Атлетико» на своём поле. «Реал» параллельно сыграет с «Севильей», занимающей четвёртое место.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Мая 2021, 19:55

А добивалдус только Бадра может пригласить.... А-ха-ха-ха...

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