Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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​Бускетс травмировался в игре с «Атлетико»

08 Мая 2021, 17:54,

В чемпионате Испании проходит важная в плане борьбы за чемпионство игра между «Барселоной» и «Атлетико». На исходе получаса игрового времени хавбек каталонской команды Серхио Бускетс столкнулся головами со Стефаном Савичем. После получения медицинской помощи Бускетс вернулся на поле, но очень скоро он почувствовал себя плохо. В срочном порядке на замену вышел Илайкс Мориба.

Стоит сказать, что эта замена была не первой вынужденной в матче. Ранее в составе «Атлетико» травмировался Тома Лемар. Он уступил место на футбольном поле Саулю.

Следить за матчем «Барселона» - «Атлетико» можно в подробной текстовой трансляции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Атлетико Мадрид, Серхио Бускетс, Тома Лемар
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