Модрич впервые забил головой за «Реал»

В рамках шестнадцатого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» играет на выезде против «Эльче».

На 20-й минуте расторопнее всех в чужой штрафной оказался полузащитник «Реала» Лука Модрич и головой отправил мяч в сетку. Как сообщает Opta, это первый гол Модрича головой за мадридский клуб.

На данный момент идёт 47-я минута матча, «сливочные» впереди со счётом 1:0.

Модрич проводит 364-й матч за мадридский клуб, в которых он забил 25 голов и отдал 56 голевых передач. Контракт 35-летнего хорватского полузащитника с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.