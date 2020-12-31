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Модрич впервые забил головой за «Реал»

31 Декабря 2020, 00:36,

Global Look Press

В рамках шестнадцатого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» играет на выезде против «Эльче».

На 20-й минуте расторопнее всех в чужой штрафной оказался полузащитник «Реала» Лука Модрич и головой отправил мяч в сетку. Как сообщает Opta, это первый гол Модрича головой за мадридский клуб.

На данный момент идёт 47-я минута матча, «сливочные» впереди со счётом 1:0.

Модрич проводит 364-й матч за мадридский клуб, в которых он забил 25 голов и отдал 56 голевых передач. Контракт 35-летнего хорватского полузащитника с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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