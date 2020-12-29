Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Недавний наставник «Реала» возглавил мексиканский клуб

29 Декабря 2020, 19:49,

twitter.com

Мексиканский «Клуб Америка» из Мехико объявил имя нового главного тренера. Им стал 44-летний  аргентинец Сантьяго Солари, который выступал на позиции полузащитника в «Ривер Плейт», «Атлетико» Мадрид, «Реале» Мадрид, «Интернационале», «Сан-Лоренсо», «Атланте» и «Пеньяроле». После завершения карьеры Солари тренировал юношей и «Кастилью» мадридского «Реала», а также часть сезона 2018/19 работал главным тренером «королевского» клуба.

В первом турнире мексиканского сезона «Америка» заняла третье место, отстав от победителя на 8 очков. Второй турнир стартует уже 9 января.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Сантьяго Солари, Клуб Америка
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола