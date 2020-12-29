Недавний наставник «Реала» возглавил мексиканский клуб

Мексиканский «Клуб Америка» из Мехико объявил имя нового главного тренера. Им стал 44-летний аргентинец Сантьяго Солари, который выступал на позиции полузащитника в «Ривер Плейт», «Атлетико» Мадрид, «Реале» Мадрид, «Интернационале», «Сан-Лоренсо», «Атланте» и «Пеньяроле». После завершения карьеры Солари тренировал юношей и «Кастилью» мадридского «Реала», а также часть сезона 2018/19 работал главным тренером «королевского» клуба.

В первом турнире мексиканского сезона «Америка» заняла третье место, отстав от победителя на 8 очков. Второй турнир стартует уже 9 января.