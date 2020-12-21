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Виктор Санчес: «В определённый момент Почеттино окажется в «Реале»

21 Декабря 2020, 21:13,

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Бывший полузащитник «Эспаньола» Виктор Санчес полагает, что Маурисио Почеттино однажды станет главным тренером мадридского «Реала». Опорник играл в Барселоне с 2012 года и имеет опыты работы под началом аргентинского специалиста.

- У него сейчас лучший момент в карьере, - так Санчес прокомментировал Marca способности Почеттино. - Думаю, что в определенный момент он окажется в «Реале», потому что он всегда обожал этот клуб. Маурисио уважают другие тренеры, и прямо сейчас он может руководить любой командой мира.

Почеттино тренировал «Эспаньол» и после короткого этапа работы в «Саутгемптоне» перешел в «Тоттенхэм», откуда был уволен в 2019 году.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эспаньол, Маурисио Почеттино, Виктор Санчес
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