Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» - антилидер АПЛ по пропущенным голам в концовках матчей

28 Декабря 2020, 00:49,

Global Look Press

Лондонский «Тоттенхэм» в 15 туре английской Премьер-лиги сыграл вничью 1:1 с «Вулверхэмптоном» на выезде, упустив победу в концовке встречи после гола Ромена Саисса на 86-й минуте. В результате «Тоттенхэм» потерял уже 9 очков за последние 10 минут игр в этом сезоне - больше, чем любая другая команда в АПЛ.

Подопечные Жозе Моуринью после 15 матчей в АПЛ набрали 26 очков и расположились на пятой строчке. Ещё 15 декабря «Тоттенхэм» находился на первом месте. Следующий матч лондонцы проведут дома на  «Уайт Харт Лейн» против «Фулхэма» 30 декабря в 21:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм
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