Нуну Санту отказался извиняться за критику арбитра

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту заявил о том, что не собирается приносить извинения за критику рефери Ли Мэйсона.

«Я не буду извиняться за свои слова и мысли», - заявил наставник «волков».

Напомним, что после поражения от «Бёрнли» 1:2 в матче 14-го тура английской Премьер-лиги Нуну Эспириту Сантуш высказал мнение о том, что арбитр встречи «недостаточно хорош» для того чтобы судить на высоком уровне. Английская футбольная ассоциация попросила португальца объяснить свои высказывания.

После 14 игр в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 20 набранными очками.