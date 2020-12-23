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Нуну Санту отказался извиняться за критику арбитра

23 Декабря 2020, 20:57,

Global Look Press

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту заявил о том, что не собирается приносить извинения за критику рефери Ли Мэйсона.

 «Я не буду извиняться за свои слова и мысли», - заявил наставник «волков».

Напомним, что после поражения от «Бёрнли» 1:2 в матче 14-го тура английской Премьер-лиги Нуну Эспириту Сантуш высказал мнение о том, что арбитр встречи «недостаточно хорош» для того чтобы судить на высоком уровне. Английская футбольная ассоциация попросила португальца объяснить свои высказывания.

После 14 игр в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» занимает 11-е место с 20 набранными очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вулверхэмптон, Нуну Эшпириту Санту
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