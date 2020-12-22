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Макманаман назвал ужасной игру «Тоттенхэма»

22 Декабря 2020, 00:30,

Global Look Press

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Реала» Стив Макманаман разочарован игрой «Тоттенхэма», который ещё недавно лидировал в Премьер-лиге, а недавно проиграл «Ливерпулю» и «Лестеру».

- Если мы говорим о цели «Тоттенхэма» выиграть чемпионат Англии или выйти на второе место, тогда его игра просто ужасна, - заявил Макманаман сайту Премьер-лиги. Если там есть желание сделать своих игроков счастливыми, нужно бросать их вперед. А так сплошной негатив, всё назад и назад. Каждая мысль «назад». Если вы болельщик «Тоттенхэма», вы счастливы таким стилем игры команды?

После двух поражений кряду «шпоры» выпадут из зоны еврокубков, если сегодня «Челси» обыграет «Вест Хэм». Отставание от лидера составляет шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Стив Макманаман
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