Снова неудача: «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Вулверхэмптоном»

«Тоттенхэм» продолжает терять очки в Премьер-лиге. Матч с «Вулверхэмптоном» стал четвёртым подряд неудачным для команды Жозе Моуринью. Уже на первой минуте после подачи углового Тангай Н’Домбеле зарядил в нижний угол ворот с 22 метров. «Шпоры» по инерции пытались развить успех, но ближе к концу первого тайма соперник начал играть острее. Его попытки отыграться увенчались успехом на 86-й минуте, и тоже после корнера, когда Роман Саисс головой отправил мяч в сетку - 1:1.

«Тоттенхэм» в итоге остается за пределами топ-четверки.