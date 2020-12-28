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Снова неудача: «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Вулверхэмптоном»

28 Декабря 2020, 00:12,

twitter.com

«Тоттенхэм» продолжает терять очки в Премьер-лиге. Матч с «Вулверхэмптоном» стал четвёртым подряд неудачным для команды Жозе Моуринью. Уже на первой минуте после подачи углового Тангай Н’Домбеле зарядил в нижний угол ворот с 22 метров. «Шпоры» по инерции пытались развить успех, но ближе к концу первого тайма соперник начал играть острее. Его попытки отыграться увенчались успехом на 86-й минуте, и тоже после корнера, когда Роман Саисс головой отправил мяч в сетку - 1:1.

«Тоттенхэм» в итоге остается за пределами топ-четверки.

Протокол игры  
Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм
    1' Н'Домбеле Тангай (0:1)
(1:1) Саисс Ромен 86'    
Патрисиу Руй Семеду Нелсон   70' Коди Конор   58' Саисс Ромен Марсал Фернандо   68'   75' (Аит-Нури Раян (   75') Моутинью Жоау   83' (Отасоуи Оуэн (   83') Невеш Рубен Траоре Адама Поденсе Даниэл   46'   90' (Витинью II (   90') Нету Педру Силва Фабио
Запасные: Килман Макс Хувер Ки-Джана Кандл Люк Перри Тэйлор Радди Джон
Льорис Уго Санчес Давинсон Дайер Эрик Дэвис Бен Доэрти Мэтт Уинкс Гарри   45' Хёйбьерг Пьер-Эмиль Регилон Серхио   63' (Бергвейн Стевен (   63') Н'Домбеле Тангай   70' (Сиссоко Мусса (   70') Кейн Гарри Сон Хынмин   83' (Ламела Эрик (   83')
Запасные: Танганга Джафет Орье Серж Родон Джо Алли Деле Алдервейрельд Тоби Харт Джо
27 декабря. Стадион "Молинью".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Вулверхэмптон
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
28 Декабря 2020, 00:46

Сколько можно на одни и те же грабли, Маур не делает выводов....

0
Рыгорыч
28 Декабря 2020, 00:34

трусливому мавришке воздалось

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