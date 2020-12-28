Снова неудача: «Тоттенхэм» упустил победу в матче с «Вулверхэмптоном»

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28 Декабря 2020, 00:12,
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«Тоттенхэм» продолжает терять очки в Премьер-лиге. Матч с «Вулверхэмптоном» стал четвёртым подряд неудачным для команды Жозе Моуринью. Уже на первой минуте после подачи углового Тангай Н’Домбеле зарядил в нижний угол ворот с 22 метров. «Шпоры» по инерции пытались развить успех, но ближе к концу первого тайма соперник начал играть острее. Его попытки отыграться увенчались успехом на 86-й минуте, и тоже после корнера, когда Роман Саисс головой отправил мяч в сетку - 1:1.
«Тоттенхэм» в итоге остается за пределами топ-четверки.
Протокол игры
|1' Н'Домбеле Тангай (0:1)
|(1:1) Саисс Ромен 86'
Патрисиу Руй • Семеду Нелсон • 70'Коди Конор • 58'Саисс Ромен • Марсал Фернандо 68' 75' ( Аит-Нури Раян ( 75') • Моутинью Жоау 83' ( Отасоуи Оуэн ( 83') • Невеш Рубен • Траоре Адама • Поденсе Даниэл 46' 90' ( Витинью II ( 90') • Нету Педру • Силва Фабио
Запасные: Килман Макс • Хувер Ки-Джана • Кандл Люк • Перри Тэйлор • Радди Джон
Льорис Уго • Санчес Давинсон • Дайер Эрик • Дэвис Бен • Доэрти Мэтт • Уинкс Гарри • 45'Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Регилон Серхио 63' ( Бергвейн Стевен ( 63') • Н'Домбеле Тангай 70' ( Сиссоко Мусса ( 70') • Кейн Гарри • Сон Хынмин 83' ( Ламела Эрик ( 83')
Запасные: Танганга Джафет • Орье Серж • Родон Джо • Алли Деле • Алдервейрельд Тоби • Харт Джо
27 декабря. Стадион "Молинью".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Вулверхэмптон
Сколько можно на одни и те же грабли, Маур не делает выводов....
трусливому мавришке воздалось