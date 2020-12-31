«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»

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31 Декабря 2020, 01:25,
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Мадридский «Реал» в последнем для себя матче 2020 года положил конец победной серии. Начало игры 16-го тура против «Эльче» осталось за мадридцами, которые заслуженно повели. Сначала Марсело с линии штрафной зарядил в перекладину, а вскоре после похожей попытки Марко Асенсио Лука Модрич головой добавил мяч в сетку. «Реал» также получил право на 11-метровый, но ВАР его отменил. А вот «Эльче» сразу после перерыва отыгрался именно с пенальти, а затем Лукас Бое с разворота зарядил в штангу. В оставшееся время «Реал» так и не забил, в этом отрезке блистал голкипер Эдгар Бадия.
Весьма неожиданная ничья (1:1), и «Реал» входит в новый год на втором месте с отставанием от «Атлетико» в два очка.
Протокол игры
|Эльче
|1:1
|Реал Мадрид
|20' Модрич Лука (0:1)
|(1:1) Фидель Чавес 52'
Бадия Эдгар • Барраган Антонио • Верду Гонсало • 73'Хосема • Санчес-Миньо Хуан • Марконе Иван • Ригони Эмилиано 74' ( Фернандес Хосан ( 74') • Гутьеррес Хосе • Родригес Виктор II 74' ( Моренте Тете ( 74') • Фидель Чавес • Бое Лукас 87' ( Каррильо Гидо ( 87')
Запасные: Кальво Даниэль • Нино Хуан • Луисми Луис • Сифу • Лукуми Хейсон • Родригес Диего II • Милья Пере • Салинас Хосе
Куртуа Тибо • Карвахаль Даниэль • 66'Варан Рафаэль • Рамос Серхио • 21'Марсело Виера • Модрич Лука • Каземиро Карлос • 60'Кроос Тони 71' 78' ( Вальверде Федерико ( 78') • Васкес Лукас 77' ( Азар Эден ( 77') • Бензема Карим • Асенсио Марко 86' ( Винисиус Жуниор ( 86')
Запасные: Альтубе Диего • Начо Игнасио • Одриосола Альваро • Эдегор Мартин • Йович Лука • Диас Мариано • Лунин Андрей • Милитао Эдер • Менди Ферлан
30 декабря. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Эльче
а не фиг было расслабляться и идиотский пенальти привозить на ровном месте!!! рано начали НГ справлять...Марсело что делает в команде? игрок-дыра своего фланга.....