«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»

Мадридский «Реал» в последнем для себя матче 2020 года положил конец победной серии. Начало игры 16-го тура против «Эльче» осталось за мадридцами, которые заслуженно повели. Сначала Марсело с линии штрафной зарядил в перекладину, а вскоре после похожей попытки Марко Асенсио Лука Модрич головой добавил мяч в сетку. «Реал» также получил право на 11-метровый, но ВАР его отменил. А вот «Эльче» сразу после перерыва отыгрался именно с пенальти, а затем Лукас Бое с разворота зарядил в штангу. В оставшееся время «Реал» так и не забил, в этом отрезке блистал голкипер Эдгар Бадия.

Весьма неожиданная ничья (1:1), и «Реал» входит в новый год на втором месте с отставанием от «Атлетико» в два очка.