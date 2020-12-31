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«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»

31 Декабря 2020, 01:25,

Global Look Press

Мадридский «Реал» в последнем для себя матче 2020 года положил конец победной серии. Начало игры 16-го тура против «Эльче» осталось за мадридцами, которые заслуженно повели. Сначала Марсело с линии штрафной зарядил в перекладину, а вскоре после похожей попытки Марко Асенсио Лука Модрич головой добавил мяч в сетку. «Реал» также получил право на 11-метровый, но ВАР его отменил. А вот «Эльче» сразу после перерыва отыгрался именно с пенальти, а затем Лукас Бое с разворота зарядил в штангу. В оставшееся время «Реал» так и не забил, в этом отрезке блистал голкипер Эдгар Бадия.

Весьма неожиданная ничья (1:1), и «Реал» входит в новый год на втором месте с отставанием от «Атлетико» в два очка.

Протокол игры  
Эльче 1:1 Реал Мадрид
    20' Модрич Лука (0:1)
(1:1) Фидель Чавес 52'    
Бадия Эдгар Барраган Антонио Верду Гонсало   73' Хосема Санчес-Миньо Хуан Марконе Иван Ригони Эмилиано   74' (Фернандес Хосан (   74') Гутьеррес Хосе Родригес Виктор II   74' (Моренте Тете (   74') Фидель Чавес Бое Лукас   87' (Каррильо Гидо (   87')
Запасные: Кальво Даниэль Нино Хуан Луисми Луис Сифу Лукуми Хейсон Родригес Диего II Милья Пере Салинас Хосе
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль   66' Варан Рафаэль Рамос Серхио   21' Марсело Виера Модрич Лука Каземиро Карлос   60' Кроос Тони   71'   78' (Вальверде Федерико (   78') Васкес Лукас   77' (Азар Эден (   77') Бензема Карим Асенсио Марко   86' (Винисиус Жуниор (   86')
Запасные: Альтубе Диего Начо Игнасио Одриосола Альваро Эдегор Мартин Йович Лука Диас Мариано Лунин Андрей Милитао Эдер Менди Ферлан
30 декабря. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эльче
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
31 Декабря 2020, 01:32

а не фиг было расслабляться и идиотский пенальти привозить на ровном месте!!! рано начали НГ справлять...Марсело что делает в команде? игрок-дыра своего фланга.....

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