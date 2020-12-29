Куртуа: «Отношения с Зиданом сначала были прохладными»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил о потеплении в отношениях с главным тренером Зинедином Зиданом. Бельгиец появился в Мадриде летом 2018 года после ухода француза и играл под началом Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари прежде, чем Зидан вернулся в марте 2019 года.

- Мои отношения с Зиданом сначала были прохладными, это было также и потому, что у меня не было с ним общей истории, как у других партнеров. Он это и сам понял, у нас произошел хороший разговор летом 2019 года. После этого отношения улучшились и являются очень хорошими, - заявил Куртуа Sporza.

После ухода из команды Кейлора Наваса и Люки Зидана Куртуа стал безусловным номером один.