Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куртуа: «Отношения с Зиданом сначала были прохладными»

29 Декабря 2020, 18:44,

Instagram

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил о потеплении в отношениях с главным тренером Зинедином Зиданом. Бельгиец появился в Мадриде летом 2018 года после ухода француза и играл под началом Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари прежде, чем Зидан вернулся в марте 2019 года.

- Мои отношения с Зиданом сначала были прохладными, это было также и потому, что у меня не было с ним общей истории, как у других партнеров. Он это и сам понял, у нас произошел хороший разговор летом 2019 года. После этого отношения улучшились и являются очень хорошими, - заявил Куртуа Sporza.

После ухода из команды Кейлора Наваса и Люки Зидана Куртуа стал безусловным номером один.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Тибо Куртуа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола