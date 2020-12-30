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Президент «Эльче»: «Моя команда остановит «Реал»

30 Декабря 2020, 19:35,

Global Look Press

Президент «Эльче» Хоакин Буитраго высказался в преддверии матча шестнадцатого тура чемпионата Испании против «Реала».

«Реалу» пришло время проигрывать. Сегодня вечером моя команда прервёт их положительную серию», - приводит слова Буитраго AS.

Отметим, что «Реал» выиграл шесть последних матчей в различных соревнованиях с общим счётом 13:2. Что касается «Эльче», то команда лишь по дополнительным показателям не находится в зоне вылета.

Матч между «Эльче» и «Реалом» стартует в 23:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Эльче, Хоакин Буитраго
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Комментарии (1)
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1
NOBODY
30 Декабря 2020, 20:11

здоровое чувство юмора у человека!!! ))))

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