Президент «Эльче»: «Моя команда остановит «Реал»

Президент «Эльче» Хоакин Буитраго высказался в преддверии матча шестнадцатого тура чемпионата Испании против «Реала».

«Реалу» пришло время проигрывать. Сегодня вечером моя команда прервёт их положительную серию», - приводит слова Буитраго AS.

Отметим, что «Реал» выиграл шесть последних матчей в различных соревнованиях с общим счётом 13:2. Что касается «Эльче», то команда лишь по дополнительным показателям не находится в зоне вылета.

Матч между «Эльче» и «Реалом» стартует в 23:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.