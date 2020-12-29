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Зидан: «Планирую предоставить Азару немного времени»

29 Декабря 2020, 16:03,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал выпустить на поле полузащитника Эдена Азара. Бельгиец получит свой шанс в матче против «Эльче» на выезде.

- Азар попадет завтра в заявку на матч, я планирую предоставить ему немного времени, - заявил Зидан на пресс-конференции накануне поединка чемпионата Испании. - Он был с командой на протяжении нескольких дней,  и мы намерены выжать максимум из ситуации.

Бельгиец не играет за «Реал» уже на протяжении месяца и в последний раз выходил на поле 28 ноября, когда мадридцы дома проиграли «Алавесу» (1:2). В прошлой встрече с «Гранадой» Азар находился на скамейке запасных.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Эден Азар
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