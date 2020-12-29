Зидан: «Планирую предоставить Азару немного времени»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал выпустить на поле полузащитника Эдена Азара. Бельгиец получит свой шанс в матче против «Эльче» на выезде.

- Азар попадет завтра в заявку на матч, я планирую предоставить ему немного времени, - заявил Зидан на пресс-конференции накануне поединка чемпионата Испании. - Он был с командой на протяжении нескольких дней, и мы намерены выжать максимум из ситуации.

Бельгиец не играет за «Реал» уже на протяжении месяца и в последний раз выходил на поле 28 ноября, когда мадридцы дома проиграли «Алавесу» (1:2). В прошлой встрече с «Гранадой» Азар находился на скамейке запасных.