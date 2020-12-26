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Азар, Кроос, Асенсио и Куртуа сделали рождественский сюрприз болельщикам

26 Декабря 2020, 22:34,

Global Look Press

Лидеры «Реала» Эден Азар, Тони Кроос, Марко Асенсио и Тибо Куртуа сделали сюрприз болельщикам «королевского» клуба, которые в уходящем году не смогли побывать на футбольном матче в Мадриде из-за пандемии коронавируса. Один из них проживает в Рио-де-Жанейро, другой - в Дубае. Всплеск COVID-19 помешал фанатам посетить столицу Испании, чтобы пообщаться с друзьями и сходить на футбол.

Напомним, что уже на протяжении 10 месяцев «Реал» играет при пустых трибунах из-за запрета испанских властей. Мадридцы принимают соперников на стадионе имени Альфредо ди Стефано и реконструируют главную арену.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Эден Азар, Тибо Куртуа, Тони Кроос, Марко Асенсио
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