Куртуа - о ничьей с «Эльче»: «Судья забрал энергию у «Реала»

|
31 Декабря 2020, 08:15,
|
|
Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подверг критике работу судей в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче». Матч завершился вничью со счетом 1:1.
«Если рефери дает свисток после одного фола, то обязан сделать то же самое, если произойдет следующее нарушение. Судья забрал у нас энергию, наш коллектив был больше озабочен протестом, чем выполнением плана на игру», - приводит слова бельгийца газета Marca.
После 16 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч «сливочные» проведут против «Сельты» второго января.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа
не, вчера судья более-менее нормально отсудил.....Чуть не облажался с пеналем в ворота Эльче, но ВАР помог разобраться......Правда несколько фолов и фолами -то не были, а он свистел, Рамос и по-моему Кроос ни за что вчера желтые получили.......
значит, хреновая у вас игровая дисциплина, если вы больше озабочены протестами, чем игрой. как обычно, мадридисты ноют и сваливают вину на судей после осечки. хотя какой из Куртуа мадридиста...