Куртуа - о ничьей с «Эльче»: «Судья забрал энергию у «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подверг критике работу судей в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Если рефери дает свисток после одного фола, то обязан сделать то же самое, если произойдет следующее нарушение. Судья забрал у нас энергию, наш коллектив был больше озабочен протестом, чем выполнением плана на игру», - приводит слова бельгийца газета Marca.

После 16 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч «сливочные» проведут против «Сельты» второго января.