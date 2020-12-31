Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Куртуа - о ничьей с «Эльче»: «Судья забрал энергию у «Реала»

31 Декабря 2020, 08:15,

Global Look Press

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа подверг критике работу судей в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче». Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Если рефери дает свисток после одного фола, то обязан сделать то же самое, если произойдет следующее нарушение. Судья забрал у нас энергию, наш коллектив был больше озабочен протестом, чем выполнением плана на игру», - приводит слова бельгийца газета Marca.

После 16 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч «сливочные» проведут против «Сельты» второго января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Тибо Куртуа
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
NOBODY
31 Декабря 2020, 08:43

не, вчера судья более-менее нормально отсудил.....Чуть не облажался с пеналем в ворота Эльче, но ВАР помог разобраться......Правда несколько фолов и фолами -то не были, а он свистел, Рамос и по-моему Кроос ни за что вчера желтые получили.......

1
pol-black
31 Декабря 2020, 08:35

значит, хреновая у вас игровая дисциплина, если вы больше озабочены протестами, чем игрой. как обычно, мадридисты ноют и сваливают вину на судей после осечки. хотя какой из Куртуа мадридиста...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола