«Реал» вернулся к тренировкам, отсутствует только Родриго

Мадридский «Реал» вернулся к тренировкам после трёхдневного отпуска, предоставленного команде главным тренером Зинедином Зиданом. В списке травмированных значится только полузащитник Родриго, получивший повреждение бедра и выбывший на срок около трёх месяцев.

Лука Модрич не участвовал в игре с «Гранадой» из-за перегрузки мышц, но восстановился и тренируется вместе с командой.

Ближайший матч в Ла Лиге «Реал» проведёт с «Эльче» в гостях 30-го декабря в 23:30 по московскому времени. Подопечные Зидана находятся на втором месте с 32 очками, имея равные показатели с мадридским «Атлетико», а «Эльче» находится на 16-й строчке с 15 очками.