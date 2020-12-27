Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» вернулся к тренировкам, отсутствует только Родриго

27 Декабря 2020, 22:40,

Global Look Press

Мадридский «Реал» вернулся к тренировкам после трёхдневного отпуска, предоставленного команде главным тренером Зинедином Зиданом. В списке травмированных значится только полузащитник Родриго, получивший повреждение бедра и выбывший на срок около трёх месяцев.

Лука Модрич не участвовал в игре с «Гранадой» из-за перегрузки мышц, но восстановился и тренируется вместе с командой.

Ближайший матч в Ла Лиге «Реал» проведёт с «Эльче» в гостях 30-го декабря в 23:30 по московскому времени. Подопечные Зидана находятся на втором месте с 32 очками, имея равные показатели с мадридским «Атлетико», а  «Эльче» находится на 16-й строчке с 15 очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола