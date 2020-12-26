Медобcледование подтвердило серьёзную травму у Родриго

Мадридский «Реал» огласил результаты медицинского обследования форварда Родриго, который получил травму в матче с «Гранадой» и покинул поле на носилках. Как и предполагали журналисты, у 19-летнего футболиста диагностирован разрыв двуглавой мышцы правого бедра. При этом в клубе отказались делать прогнозы по срокам восстановления. Предполагается, что Родриго вернется на поле либо в конце марта на заключительные недели футбольного года, либо полностью пропустит оставшиеся матчи «Реала» в сезоне 2020/21.

Футболист поздравил болельщиков с Рождеством сообщением в Инстаграме, прикрепив снимок с костылями на фоне елки.