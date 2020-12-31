Зидан: «В ситуации с Азаром нужно двигаться постепенно, ему нужно время»

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31 Декабря 2020, 11:47,
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре бельгийского полузащитника Эдена Азара в поединке 16-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (1:1).
«Эден вернулся, однако ему необходимо время. Азару нужно играть. Это тот случай, когда следует двигаться постепенно - шаг за шагом», - приводит слова французского специалиста портал Goal.
Азар перешел в «королевский» клуб из лондонского «Челси» летом 2019-го года. Хавбек подписал с мадридцами долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2024-го года.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 29-летний полузащитник сыграл четыре поединка, отметившись голом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зинедин Зидан, Эден Азар
какое на хрен время????? он не мальчик, время, блин......Ему или играть надо, или уходить и карьеру заканчивать, если травмы беспокоят....