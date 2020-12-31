Зидан отреагировал на ничью в матче с «Эльче»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о ничьей в матче с «Эльче». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«В первой половине мы имели достаточно шансов, но когда соперник смог отыграться, все усложнилось. Теперь «Реал» должен работать еще более упорно. Думаю, все клубы будут терять очки. Примера - сложный чемпионат.

Наша команда будет продолжать работать. Впереди еще очень длинный сезон», - приводит слова французского тренера пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров Примеры мадридский гранд набрал 33 балла и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Следующий поединок «галактикос» проведут против «Сельты» второго января.