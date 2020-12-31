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Зидан отреагировал на ничью в матче с «Эльче»

31 Декабря 2020, 08:30,

Global Look Press

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о ничьей в матче с «Эльче». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«В первой половине мы имели достаточно шансов, но когда соперник смог отыграться, все усложнилось. Теперь «Реал» должен работать еще более упорно. Думаю, все клубы будут терять очки. Примера - сложный чемпионат.

Наша команда будет продолжать работать. Впереди еще очень длинный сезон», - приводит слова французского тренера пресс-служба клуба.

По итогам 16 туров Примеры мадридский гранд набрал 33 балла и занимает вторую позицию в турнирной таблице. Следующий поединок «галактикос» проведут против «Сельты» второго января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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0
NOBODY
31 Декабря 2020, 08:39

Зидан, выпороть надо полкоманды, которые рано расслабились в этом матче, чтобы и не помышляли о "легких, проходных" матчах.....))))

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