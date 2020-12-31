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Каземиро подвёл итоги матча против «Эльче»

31 Декабря 2020, 12:31,

Global Look Press

Хавбек мадридского «Реала» Каземиро дал интервью после поединка с «Эльче» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Настраивались на победу, но не получилось набрать три очка. «Реал» хорошо начал, мы могли забить больше голов, однако мяч в итоге оказался в сетке наших ворот.

Я не собираюсь оценивать работу судей. Кто-то обсуждает VAR и арбитров, однако мы должны говорить только о футболе», - передает слова бразильца газета Marca.

После 16 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 33 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Следующий матч «Реал» проведет против «Сельты» второго января.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Каземиро
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