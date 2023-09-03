Иммобиле: «Хочу удачно провести свой последний чемпионат Европы»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле высказался о вызове в сборную Италии.

Новый рулевой «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти включил 33-летнего игрока в заявочный лист на предстоящие матчи отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Я ждал вызова в сборную, потому что способен приносить пользу. Я всегда буду выкладываться на все 100% за национальную команду, пока меня приглашают. Как один из самых возрастных игроков, я могу привносить опыт.

У нас сильная команда, и мне не терпится начать работу с новым тренером. Я очень мотивирован, так как хочу успешно провести свой последний чемпионат Европы», – заявил Иммобиле в интервью DAZN после победного матча с «Наполи» (2:1).