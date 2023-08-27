ПСВ хочет вернуть Лосано

ПСВ надеется вернуть в состав своего бывшего нападающего Ирвинга Лосано, который с 2019 года выступает за итальянский «Наполи». По информации от журналиста Николо Скиры, нидерландский клуб готов выложить за мексиканца 10 миллионов евро, но «Наполи» хочет больше.

В 2019 году «партенопеи» заплатили за Лосано 45 миллионов евро. Учитывая, что игроку сейчас 28 лет, команда Руди Гарсии рассчитывает получить за него больше 10 миллионов компенсации.

В прошлом сезоне Лосано помог «Наполи» выиграть чемпионат Италии, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами в 32 матчах.