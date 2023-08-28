Итальянский журналист: «Хвича проведёт сезон не хуже предыдущего»

Итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки уверен, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия также достойно проведёт новый сезон, как и предыдущий.

«Конечно, небольшой спад в его игре может наступить – так было в конце прошлого сезона, однако для молодого игрока это нормальная ситуация. Я думаю, что новый сезон он проведёт не хуже. Он стал настоящим лидером атаки, статусу надо соответствовать», - цитирует Франки «РБ Спорт».

Напомним, в минувшее воскресенье в матче против «Сассуоло» грузин оформил своё первое голевое действие в сезоне – он отдал ассист на Джованни ди Лоренцо. В итоге итальянец установил окончательный счёт матча «Наполи» и «Сассуоло» - 2:0.

Хвича договаривается с «Наполи» о новом контракте