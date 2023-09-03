Сарри прокомментировал победу «Лацио» над «Наполи»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, что думает об игре своей команды в матче с «Наполи».

Римляне вырвали выездную победу над действующими чемпионами Италии (2:1) благодаря голу Даити Камады, забитому на 52-й минуте.

«Хорошее выступление. В первом тайме мы были под давлением, но после перерыва, как мне кажется, мы доминировали.

Ключом к успеху стал менталитет игроков: они смогли выстоять под давлением и сохранили концентрацию даже после двух незасчитанных голов, сумев добыть победу. Нам не хватало такого настроя в первых двух поединках», – заявил в послематчевом интервью DAZN рулевой «Лацио».