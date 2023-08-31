Бертольд: «Потеря Кима фундаментальна для «Наполи»

Бывший немецкий защитник Томас Бертольд опасается, что из-за ухода защитника Ким мин Джэ у «Наполи» могут появиться проблемы в начавшемся сезоне итальянского чемпионата. По мнению Бертольда, корейский защитник, перебравшийся в немецкую «Баварию», в прошлом сезоне являлся фундаментально важным игроком для своего клуба. Его слова цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

- Ким был фундаментальным игроком для «Наполи», его уход - большая потеря. Но в целом у «Наполи» очень сильная команда, - считает Бертольд.

В прошлом сезоне итальянский клуб вернул себе титул чемпиона Италии - после 33-летнего ожидания.