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Чемпионат Италии. Серия А

Бертольд: «Потеря Кима фундаментальна для «Наполи»

31 Августа 2023 • 00:19 Комментировать
Наполи
...
Лацио
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02.09 21:45

Бывший немецкий защитник Томас Бертольд опасается, что из-за ухода защитника Ким мин Джэ у «Наполи» могут появиться проблемы в начавшемся сезоне итальянского чемпионата. По мнению Бертольда, корейский защитник, перебравшийся в немецкую «Баварию», в прошлом сезоне являлся фундаментально важным игроком для своего клуба. Его слова цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

- Ким был фундаментальным игроком для «Наполи», его уход - большая потеря. Но в целом у «Наполи» очень сильная команда, - считает Бертольд.

В прошлом сезоне итальянский клуб вернул себе титул чемпиона Италии - после 33-летнего ожидания. 

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Евро-Футбол.Ру,
Томас Бертольд Наполи Ким Мин Джэ
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