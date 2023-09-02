«Наполи» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Лацио».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Наполи - Лацио
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Протокол игры
|30'Альберто Луис (0:1)
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Жуан Жезус•Оливера Матиас•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав•Зелиньски Пётр•Политано Маттео•Осимхен Виктор•Кварацхелия Хвича
Проведель Иван•Марушич Адам•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд•Камада Даити•Катальди Данило•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 26'
02 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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