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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

02 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Наполи
1:1
Лацио
1 1.68 X 4.10 2 5.50
1-й тайм

В рамках третьего тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Лацио».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Наполи - Лацио

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Наполи0:1Лацио
 30'Альберто Луис (0:1)
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан ЖезусОливера МатиасЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславЗелиньски ПётрПолитано МаттеоОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоРуй МариуГаэтано ДжанлукаИдасяк ГубертКонтини НикитаЛиндстрём ЙесперНатанДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоРуссо ЛоренцоЭлмас ЭльифСимеоне ДжованниКаюсте Йенс
Проведель ИванМарушич АдамКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай ЭльсейдКамада ДаитиКатальди ДанилоАльберто ЛуисАндерсон ФелипеИммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  26'
Запасные: Весино МатиасМандас ХристосГендузи МаттеоБашич ТомаПедро РодригесПатрикИсаксен ГуставКастельянос ВалентинПеллегрини ЛукаХила МариоРовелла НиколоСепе ЛуиджиЛаццари Мануэль
02 сентября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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