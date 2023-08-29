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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» вновь вышел на связь с Бонуччи

29 Августа 2023 • 13:38 Комментировать
Наполи
...
Лацио
02.09 21:45

Римский «Лацио» снова вышел на связь с центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который в ближайшее время с большой долей вероятности покинет свой клуб на правах свободного агента.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «бьянкочелести» вновь обратились к Бонуччи для того, чтобы обсудить условия потенциального сотрудничества. «Бьянкочелести» готовы предложить итальянцу однолетний контракт.

Напомним, у Бонуччи ранее также был вариант с переходом в «Унион» Берлин, но Леонардо решил отказаться. Защитник хочет остаться в Серии А, где выступает всю карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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