«Лацио» вновь вышел на связь с Бонуччи

Римский «Лацио» снова вышел на связь с центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, который в ближайшее время с большой долей вероятности покинет свой клуб на правах свободного агента.

По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, «бьянкочелести» вновь обратились к Бонуччи для того, чтобы обсудить условия потенциального сотрудничества. «Бьянкочелести» готовы предложить итальянцу однолетний контракт.

Напомним, у Бонуччи ранее также был вариант с переходом в «Унион» Берлин, но Леонардо решил отказаться. Защитник хочет остаться в Серии А, где выступает всю карьеру.