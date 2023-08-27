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Чемпионат Италии. Серия А

Берарди не сыграет с «Наполи»

27 Августа 2023 • 09:38 Комментировать
Наполи
...
Лацио
02.09 21:45

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди не поможет своей команде в ближайшем туре Серии А, где «чёрно-зелёные» сыграют на выезде с «Наполи». По информации от Tuttosport, хавбек всё ещё надеется до конца трансферного окна перейти в туринский «Ювентус».

Напомним, «старая синьора» до сих пор не может договориться с «Сассуоло» по сумме компенсации. «Чёрно-зелёные» требуют свыше 30 миллионов евро за своего полузащитника, тогда как «Ювентус» не готов платить такие деньги.

Берарди решительно намерен покинуть «Сассуоло» этим летом. 29-летний итальянец провёл в этом клубе всю свою карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наполи Сассуоло Доменико Берарди трансферы футбола - лето 2023
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