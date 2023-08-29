Доннарумма: «Спаллетти доказал в «Наполи», что может добиваться успеха»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма поделился ожиданиями от работы с новым тренером сборной Италии Лучано Спаллетти. Напомним, специалист заменил на своём посту Роберто Манчини, который в 2021 году выиграл со «скуадрой адзуррой» чемпионат Европы.

«Я не особо знаком со Спаллетти, но Лучано доказал в «Наполи», что может добавиться успеха и творить великие вещи», – сказал Доннарумма в беседе с Calciomercato.

Напомним, Спаллетти в прошлом сезоне уверенно выиграл с «Наполи» чемпионат Италии. До этого опытный Лучано ни разу в карьере не выигрывал скудетто, хотя возглавлял не один топ-клуб