«Рома» включилась в гонку за Бонуччи

В гонку за центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи включился ещё один римский клуб. По информации от Tuttosport, после попыток со стороны «Лацио» на контакт с футболистом вышла «Рома».

По сведениям источника, интерес к Бонуччи проявляет лично главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью. Португальский специалист не прочь заполучить в свой состав опытного 36-летнего защитника.

«Ювентус» будет готов отпустить Бонуччи на правах свободного агента, хотя у игрока есть ещё год по контракту с клубом. «Рома» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы, тогда как «Лацио» – в Лиге чемпионов.