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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» включилась в гонку за Бонуччи

30 Августа 2023 • 10:43 Комментировать (1)
Рома
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Милан
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01.09 21:45

В гонку за центральным защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи включился ещё один римский клуб. По информации от Tuttosport, после попыток со стороны «Лацио» на контакт с футболистом вышла «Рома».

По сведениям источника, интерес к Бонуччи проявляет лично главный тренер «джаллоросси» Жозе Моуринью. Португальский специалист не прочь заполучить в свой состав опытного 36-летнего защитника.

«Ювентус» будет готов отпустить Бонуччи на правах свободного агента, хотя у игрока есть ещё год по контракту с клубом. «Рома» в следующем сезоне будет играть в Лиге Европы, тогда как «Лацио» – в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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РОМА МИЛАН
Комментарии (1)
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Juventissimo
30 Августа 2023 в 11:12
О какой гонке может идти речь, если у игрока, по сообщениям итальянской прессы, всего одно предложение на руках?
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