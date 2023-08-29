Аллегри: «Осимхен – один из трёх сильнейших нападающих в мире»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сделал комплимент нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 мячами и помог «партенопеи» выиграть скудетто.

«Осимхен – один из трёх сильнейших нападающих в мире», – цитирует итальянского специалиста издание DAZN.

Напомним, этим летом президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис повесил на Осимхена ценник в размере 150 миллионов евро. Ни один клуб не стал платить такие деньги, так как считал цену слишком завышенной.

В новом розыгрыше Серии А Осимхен отыграл уже два матча, где записал на свой актив три гола.