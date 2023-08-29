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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Осимхен – один из трёх сильнейших нападающих в мире»

29 Августа 2023 • 09:43 Комментировать
Наполи
...
Лацио
02.09 21:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сделал комплимент нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, который в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Серии А с 26 мячами и помог «партенопеи» выиграть скудетто.

«Осимхен – один из трёх сильнейших нападающих в мире», – цитирует итальянского специалиста издание DAZN.

Напомним, этим летом президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис повесил на Осимхена ценник в размере 150 миллионов евро. Ни один клуб не стал платить такие деньги, так как считал цену слишком завышенной.

В новом розыгрыше Серии А Осимхен отыграл уже два матча, где записал на свой актив три гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Наполи Виктор Осимхен
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