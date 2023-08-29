Действующий чемпион Италии «Наполи» официально объявил о переходе 23-летнего атакующего полузащитника Йеспера Линдстрёма из франкфуртского «Айнтрахта».

По данным портала Transfermarkt, стороны подписали контракт на пять лет. А новичок обошёлся «адзурри» в 25 млн евро.

Линдстрём выступал в Бундеслиге с сезона-21/22 и отметился за свой клуб в сезоне минувшем девятью голами и четырьмя ассистами во всех официальных турнирах.

«Наполи» после первых двух туров нового сезона в Серии А с шестью очками делит первое место с «Миланом», «Интером» и «Вероной».