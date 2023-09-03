Руди Гарсия – о поражении от «Лацио»: «Наполи» должен был вырывать ничью»

Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия прокомментировал поражение своей команды от «Лацио» (1:2).

Неаполитанцы практически сразу отыгрались, пропустив на 30-й минуте, однако не нашли ответа на гол римлян, забитый на 52-й минуте.

«Мы заслуживали вести в счёте к перерыву, потому что хорошо начали матч и не забили там, где должны были забивать. «Лацио» показал стопроцентную эффективность в первом тайме, реализовав первый настоящий момент.

Во второй половине всё было гораздо хуже. Пожалуй, учитывая ход второго тайма, «Лацио» заслужил победу, но, думаю, если брать в расчёт всю игру, мы должны были добыть ничью. Нужно хотя бы не проигрывать, когда выиграть не получается», – сказал в беседе с DAZN Гарсия.