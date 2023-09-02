Хвича впервые вышел в старте, но не помог: «Наполи» минимально проиграл «Лацио», хотя пропустил четыре раза

«Лацио» и «Наполи» сыграли в рамках чемпионата Италии. Матч третьего тура Серии А состоялся 2 сентября на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Переборол проблемы со здоровьем Хвича Кварацхелия, впервые в этом сезоне появившись с первых минут. Грузин добил стандартное атакующее трио «Наполи» с Осимхеном и Политано. Полузащита тоже была максимально боевой – Ангисса, Зелиньски, Лоботка. «Лацио» Сарри также не имел кадровых проблем, но были проблемы игровые. Римляне ужасно начали сезон, проиграв оба матча очень средним соперникам – «Дженоа» и «Лечче».

Фаворит матча был ясен, а первым утверждать «Наполи» в этом статусе начал Хвича. Он с левого фланга на скорости влетел в чужую штрафную, раскачал Казале и метров с десяти пробил в ближний угол. Рикошет от Марушича направил мяч мимо ворот. Затем Зелиньски прикладывался со средней дистанции – Проведель кулаками перевёл над перекладиной. После подачи от угла поля бил Виктор Осимхен – не попал в створ.

И вот, под звуки неаполитанских атак, счёт открыл «Лацио». Прошло полчаса, когда «орлы» соорудили первую толковую атаку: Андерсон на фланге раскачал Оливеру и прострелил, а Луис Альберто эстетично замкнул пяткой, пробив под опорную ногу Мерету – 0:1. Правда, Неаполь отыгрался моментально. Политано с правого фланга загрузил в штрафную, Казале вынес мяч точно на Зелиньски, а поляк сходу пробил метров с 15. Через несколько рикошетов мяч оказался в сетке – 1:1. Миром команды завершили первый тайм.

Во второй половине встречи диспозиция изменилась, причём очень быстро. Семь минут прошло всего, а Андерсон на правом фланге вновь убежал от Зелиньски и прострелил на Альберто. Луис пропустил мяч на Камаду, который метров с двенадцати пробил точно в нижний угол – 1:2. «Наполи» опять же забрал мяч, инициативу, но не смог отыграться быстро. Более того, даже моментов толковых не создал. А вот «Лацио» на контратаках чувствовал себя шикарно.

Ещё бы Дзакканьи умел держать линию офсайда – цены бы ему не было. А Маттиа он лишил Маттео голевой передачи и гола. Сначала Гендузи вывел Дзакканьи на рандеву с голкипером и тот чётко пробил в угол, вот только выбегал Маттиа из офсайда. Затем уже сам Гендузи отличился, классно пробив с подбора, но и тут Дзакканьи активно участвовал в эпизоде и мешал вратарю, находясь в офсайде. Два гола «Лацио» отменили из-за одного футболиста.

Римляне однако победный счёт удержали, победив впервые в этом сезоне. У «Наполи» наоборот, первое поражение и вообще первая потеря очков.