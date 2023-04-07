Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Очоа установил рекорд сезона в Серии А по отражённым ударам

07 Апреля 2023 • 21:31 Комментировать
Торино
...
Салернитана
16.04 16:00

Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа в сегодняшнем матче против «Интера» (1:1) спас свои ворота как минимум от 10 голов. Знаменитый мексиканец отразил 10 ударов по своим воротам, установив рекорд текущего сезона в Серии А. Фактом делится Squawka.

Напомним, что «Салернитана» спасла ничью в матче против «Интера» на последних минутах матча. Эта ничья стала для клуба пятой подряд в чемпионате Италии.

Гильермо Очоа – знаменитый мексиканский вратарь, который в свои 37 лет прошедшей зимой стал игроком «Салернитаны». Всего у Очоа в текущем сезоне Серии А 22 пропущенных мяча за 12 игр, два матча голкипер отстоял на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО САЛЕРНИТАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Салернитана Салернитана
Интер Милан Интер Милан
1
1
30.00 8.50 1.11
Видео
Окончен
Лечче Лечче
Наполи Наполи
1
2
42.00 7.10 1.13
Видео
21 мин
Милан Милан
Эмполи Эмполи
0
0
1.40 4.90 9.50
Видео
08.04.23 в 13:30
Удинезе Удинезе
Монца Монца
1.98 3.65 3.80
Видео
08.04.23 в 15:30
Фиорентина Фиорентина
Специя Специя
1.61 4.10 5.60
Видео
08.04.23 в 17:30
Сампдория Сампдория
Кремонезе Кремонезе
2.31 3.25 3.30
Видео
08.04.23 в 17:30
Аталанта Аталанта
Болонья Болонья
1.60 4.10 5.80
Видео
08.04.23 в 19:30
Верона Верона
Сассуоло Сассуоло
2.60 3.25 2.90
Видео
08.04.23 в 19:30
Торино Торино
Рома Рома
3.20 3.15 2.42
Видео
08.04.23 в 21:45
Лацио Лацио
Ювентус Ювентус
2.70 3.15 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Апреля
22:07 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Милана»: «Контракт Жиру скоро будет продлён»
21:58 · Италия. Серия А
«Наполи» обыграл аутсайдера благодаря автоголу
21:51 · Италия. Серия А
Индзаги рассказал, что думает о проблемах Лукаку с реализацией
21:44 · Италия. Серия А
Де Врей ответил на вопрос о своём будущем
21:42 · Италия. Серия А
Камоцци: «Торино» будет выбирать между Влашичем и Миранчуком»
21:31 · Италия. Серия А
Очоа установил рекорд сезона в Серии А по отражённым ударам
21:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» определился с заменой Рабио
21:30 · Италия. Серия А
«Милан» - «Эмполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:11 · Италия. Серия А
Индзаги – о ничьей с «Салернитаной»: «Мне трудно это объяснить» 1
21:02 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Леау не попал в стартовый состав «Милана» на матч с «Эмполи»
20:19 · Италия. Серия А
Ничья с «Интером» стала для «Салернитаны» пятой подряд
20:01 · Италия. Серия А
Давление на Индзаги усиливается: «Интер» продлил серию без поражений до шести игр 1
19:57 · Италия. Серия А
Шальной навес-удар на 90-й минуте помешал «Интеру» обыграть «Салернитану» 2
19:30 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
19:22 · Италия. Серия А
Без Осимхена, но с Хвичей: Состав «Наполи» на матч против «Лечче»
Все новости
Рекомендуем