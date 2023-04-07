Очоа установил рекорд сезона в Серии А по отражённым ударам

Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа в сегодняшнем матче против «Интера» (1:1) спас свои ворота как минимум от 10 голов. Знаменитый мексиканец отразил 10 ударов по своим воротам, установив рекорд текущего сезона в Серии А. Фактом делится Squawka.

Напомним, что «Салернитана» спасла ничью в матче против «Интера» на последних минутах матча. Эта ничья стала для клуба пятой подряд в чемпионате Италии.

Гильермо Очоа – знаменитый мексиканский вратарь, который в свои 37 лет прошедшей зимой стал игроком «Салернитаны». Всего у Очоа в текущем сезоне Серии А 22 пропущенных мяча за 12 игр, два матча голкипер отстоял на ноль.