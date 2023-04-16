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Чемпионат Италии. Серия А

​«Торино» ушёл от поражения благодаря голевой передаче Миранчука - уже пятой в сезоне

16 Апреля 2023 • 18:07 Комментировать
Торино
1:1
Салернитана
окончен

Алексей Миранчук снова проявил свою полезность для «Торино», на сей раз его голевая передача позволила «телятам» спасти очко в матче тридцатого тура итальянского чемпионата против «Салернитаны».

Это случилось на исходе первого часа игры, в начале второго тайма - российский полузащитник обработал мяч после подбора, сделал проникающую передачу, которую уверенно замкнул Антонио Санабрия.

Как оказалось, Миранчук успешно ассистирует партнерам уже в пятый раз в сезоне, также у него четыре гола за клуб, в который он перешел минувшим летом.

В следующем туре «Торино» сыграет с идущим вторым в чемпионате «Лацио». 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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