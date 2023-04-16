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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» не смог обыграть магистров ничьих из «Салернитаны», у Миранчука голевая передача

16 Апреля 2023 • 17:58 Комментировать
Торино
1:1
Салернитана
окончен

В воскресенье «Торино» дома играл против «Салернитаны», соперника, который в последних турах добивается исключительно ничейных результатов. Гости быстро повели после стремительной атаки и завершения из пределов штрафной от Тони де Вильены. Антонио Кандрева с линии штрафной прицельно бил по воротам, но штанга спасла «Торино». Мяч попал и в каркас других ворот после прострела и срезки от защитника. В начале второго тайма Алексей Миранчук обострил игру, и после его передачи Антонио Санабрия пробил в угол ворот.  Игра так и завершилась - 1:1. «Торино» - десятый, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Торино1:1Салернитана
  9'Де Вильена Тонни (0:1)
(1:1) Санабрия Антонио57'  
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго Вилфред 55' (Лазаро Валентино ( 55') Войвода МергимРиччи Самуэле 38' (Влашич Никола ( 38') Илич ИванМиранчук Алексей 82' (Карамо Янн ( 82') Радоньич Неманья 82' (Сек Демба ( 82') Санабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариЛинетти КарольAnge N'Guessan
Очоа ГильермоДанилюк Флавиус 58' (Бохинен Эмиль ( 58') Дьомбер Норберт  68' 76' (Ловато Маттео ( 76') Пирола ЛоренцоКастанос ГригорисБрадарич ДомагойНиколусси Кавилья Ханс 58' (Трост-Эконг Виллиам ( 58') Де Вильена ТонниКандрева АнтониоДиа Булайе 80' (Ботхейм Эрик ( 80') Пёнтек Кшиштоф 58' (Бонаццоли Федерико ( 58')
Запасные: Бронн ДиланВаленсия ДиегоМаццокки ПаскуалеСамбья СаломонЕрволино Антонио ПиоСоррентино АндреаСепе Луиджи
16 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Салернитана Алексей Миранчук
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