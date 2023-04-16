«Торино» не смог обыграть магистров ничьих из «Салернитаны», у Миранчука голевая передача

В воскресенье «Торино» дома играл против «Салернитаны», соперника, который в последних турах добивается исключительно ничейных результатов. Гости быстро повели после стремительной атаки и завершения из пределов штрафной от Тони де Вильены. Антонио Кандрева с линии штрафной прицельно бил по воротам, но штанга спасла «Торино». Мяч попал и в каркас других ворот после прострела и срезки от защитника. В начале второго тайма Алексей Миранчук обострил игру, и после его передачи Антонио Санабрия пробил в угол ворот. Игра так и завершилась - 1:1. «Торино» - десятый, соперник - 15-й.
Протокол игры
|9'Де Вильена Тонни (0:1)
|(1:1) Санабрия Антонио57'
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред55' (Лазаро Валентино (55') •Войвода Мергим•Риччи Самуэле38' (Влашич Никола (38') •Илич Иван•Миранчук Алексей82' (Карамо Янн (82') •Радоньич Неманья82' (Сек Демба (82') •Санабрия Антонио
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус58' (Бохинен Эмиль (58') •Дьомбер Норберт 68'76' (Ловато Маттео (76') •Пирола Лоренцо•Кастанос Григорис•Брадарич Домагой•Николусси Кавилья Ханс58' (Трост-Эконг Виллиам (58') •Де Вильена Тонни•Кандрева Антонио•Диа Булайе80' (Ботхейм Эрик (80') •Пёнтек Кшиштоф58' (Бонаццоли Федерико (58')
16 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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