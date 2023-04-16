«Торино» не смог обыграть магистров ничьих из «Салернитаны», у Миранчука голевая передача

В воскресенье «Торино» дома играл против «Салернитаны», соперника, который в последних турах добивается исключительно ничейных результатов. Гости быстро повели после стремительной атаки и завершения из пределов штрафной от Тони де Вильены. Антонио Кандрева с линии штрафной прицельно бил по воротам, но штанга спасла «Торино». Мяч попал и в каркас других ворот после прострела и срезки от защитника. В начале второго тайма Алексей Миранчук обострил игру, и после его передачи Антонио Санабрия пробил в угол ворот. Игра так и завершилась - 1:1. «Торино» - десятый, соперник - 15-й.