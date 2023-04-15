Представитель агентства Миранчука высказался о будущем футболиста

Мирко Левати, представитель агентства GG11, работающего с Алексеем Миранчуком, дал комментарий по поводу будущего полузащитника.

Как известно, сейчас Миранчук играет в аренде за «Торино». Права на 24-летнего футболиста принадлежат «Аталанте».

«Мы ещё ничего не обсуждали. Сейчас многие команды из Италии и Европы заинтересованы в Алексее. У него есть хорошие варианты для рассмотрения. Но пока он думает только о «Торино». Посмотрим, что будет ближе к лету. Хочет ли Алексей остаться в команде? Не могу сказать», - сказал Левати, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что «Торино» выкупать Миранчука не собирается. За «быков» полузащитник провёл 24 матча, в которых записал на свой счёт четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров.