Торино - Салернитана: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 30-м туре Серии А «Торино» принимает «Салернитану». Команда Алексея Миранчука не может победить в трех поединках кряду, что отрицательно сказалось на перспективах пробиться в еврокубки. Соперник же в последних турах штампует ничейные результаты, из-за чего откатился на 15-е место в шести очках над зоной вылета. Сегодня «Торино» считается фаворитом. Победит ли он, узнаем после 16:00 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.