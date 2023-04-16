В 30-м туре Серии А «Торино» принимает «Салернитану». Команда Алексея Миранчука не может победить в трех поединках кряду, что отрицательно сказалось на перспективах пробиться в еврокубки. Соперник же в последних турах штампует ничейные результаты, из-за чего откатился на 15-е место в шести очках над зоной вылета. Сегодня «Торино» считается фаворитом. Победит ли он, узнаем после 16:00 на «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
Торино - Салернитана: где смотреть прямую трансляцию онлайн
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