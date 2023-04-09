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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Мартич не знает, сможет ли «Торино» выкупить Влашича и Миранчука

09 Апреля 2023 • 13:06 Комментировать
Торино
...
Салернитана
16.04 16:00

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о будущем игрока и его одноклубника Алексея Миранчука. Напомним, оба футболиста играют за туринский клуб на правах аренды.

«Сможет ли «Торино» выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Влашич провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив четыре результативные передачи. На счету Миранчука четыре гола и пять ассистов в 24 играх за «Торино».

После 29 туров «Торино» занимает 11-е место в чемпионате Италии, набрав 38 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Никола Влашич
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ТОРИНО САЛЕРНИТАНА
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