Агент Мартич не знает, сможет ли «Торино» выкупить Влашича и Миранчука

Тончи Мартич, агент полузащитника «Торино» Николы Влашича, высказался о будущем игрока и его одноклубника Алексея Миранчука. Напомним, оба футболиста играют за туринский клуб на правах аренды.

«Сможет ли «Торино» выкупить и Влашича, и Миранчука? Сложно сказать, смогут ли они себе это позволить. Думаю, это будет зависеть от результатов по итогам сезона», — приводит слова Мартича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Влашич провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал в свой актив четыре результативные передачи. На счету Миранчука четыре гола и пять ассистов в 24 играх за «Торино».

После 29 туров «Торино» занимает 11-е место в чемпионате Италии, набрав 38 очков.