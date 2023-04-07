Ничья с «Интером» стала для «Салернитаны» пятой подряд

Мы уже писали о сегодняшней неудаче миланского «Интера» в матче против не самой сильной «Салернитаны» - клубы сыграли вничью, 1:1. О том, как проходила встреча, читайте в нашем обзоре, а пока поделимся любопытным фактом.

Минувший матч стал для «Салернитаны» юбилейным, пятым ничейным подряд в рамках Серии А. Серия ничьих в исполнении этой команды длится с 5 марта, в тот день клуб сыграл в нулевую ничью с «Сампдорией». Затем последовали ничьи с «Миланом» (1:1), «Болоньей» (2:2) и «Специей» (1:1).

На данный момент «Салернитана» идёт на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии, однако отрыв от зоны вылета солидный – 10 очков.

Шальной навес-удар на 90-й минуте помешал «Интеру» обыграть «Салернитану»