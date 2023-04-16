Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч Серии А

В воскресенье «Торино» будет принимать «Салернитану» в календарном матче чемпионата Италии. Рулевой «быков» Иван Юрич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Милинкович-Савич – Джиджи, Буонджорно, Родригес, Синго, Войвода, Риччи, Илич, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Как видим, российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав туринской команды.

Матч между «Торино» и «Салернитаной» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.