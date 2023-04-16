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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч Серии А

16 Апреля 2023 • 15:23 Комментировать
Торино
0:1
Салернитана
1 3.20 X 3.00 2 2.45
перерыв

В воскресенье «Торино» будет принимать «Салернитану» в календарном матче чемпионата Италии. Рулевой «быков» Иван Юрич принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Милинкович-Савич – Джиджи, Буонджорно, Родригес, Синго, Войвода, Риччи, Илич, Миранчук, Радоньич, Санабрия.

Как видим, российский полузащитник Алексей Миранчук попал в основной состав туринской команды.

Матч между «Торино» и «Салернитаной» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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ТОРИНО САЛЕРНИТАНА
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