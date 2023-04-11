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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» намерена продлить контракт Очоа

11 Апреля 2023 • 00:07 Комментировать
Торино
...
Салернитана
16.04 16:00

Голкипер «Салернитаны» Гильермо Очоа может остаться в клубе на следующий сезон.

Действующее соглашение 37-летнего футболиста истекает в июне. Мексиканец неоднократно признавался, что доволен жизнью в Италии и своим положением в команде. Как сообщает инсайдер Николо Скира, руководство «Салернитаны» уже запланировало с вратарём переговоры по новому контракту.

Гильермо Очоа защищает цвета «морских коньков» с января текущего года. В рамках Серии А он провёл 12 матчей, в которых пропустил 22 гола и дважды сохранил ворота в неприкосновенности.

«Салернитана» занимает 15-ю строчку в чемпионате Италии с 29 набранными очками после 29 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Гильермо Очоа Салернитана
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ТОРИНО САЛЕРНИТАНА
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