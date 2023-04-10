Главный тренер «Торино» Иван Юрич в конце сезона может оставить свой пост. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в стане туринской команды допускают летний уход хорватского специалиста.

Отмечается, что к Юричу проявляют интерес команды за пределами Италии. Иван готов рассмотреть другие варианты для продолжения тренерской карьеры. Из-за потенциального ухода Юрича «Торино» пока заморозил переговоры по выкупу Алексея Миранчука и Николы Влашича, которые выступают за команду в этом сезоне на правах аренды.

«Торино» собирается возобновить переговоры по выкупу Влашича и Миранчука как только у команды будет ясность с тренером на следующий сезон. Напомним, Никола принадлежит «Вест Хэму», а Алексей – «Аталанте».