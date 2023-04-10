В «Торино» сообщили, когда примут решение по Миранчуку и Влашичу

Технический директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о будущем полузащитников Алексея Миранчука и Николы Влашича. Напомним, оба игрока защищают цвета туринского клуба на правах аренды.

«По Миранчуку и Влашичу никаких решений не принималось. Все решения по составу будут в конце сезона», — приводит слова Ваньяти «РБ Спорт».

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет пять результативных передач. На счету Влашича также четыре гола и еще четыре ассиста в 28 встречах.

После 29 туров «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 38 очков.