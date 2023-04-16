Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

16 Апреля 2023 • 15:30 Комментировать
Торино
0:1
Салернитана
1 3.20 X 3.00 2 2.45
перерыв

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Салернитану».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Торино0:1Салернитана
 9'Де Вильена Тонни (0:1)
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиБуонджорно АлессандроРодригес РикардоСинго ВилфредВойвода МергимРиччи Самуэле 38' (Влашич Никола ( 38') Илич ИванМиранчук АлексейРадоньич НеманьяСанабрия Антонио
Запасные: Гинейтис ГвидасСек ДембаБайейе БрайанГравильон ЭндрюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроФиоренца МаттеоАдопо НдариКарамо ЯннЛинетти КарольЛазаро ВалентиноAnge N'Guessan
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер НорбертПирола ЛоренцоКастанос ГригорисБрадарич ДомагойНиколусси Кавилья ХансДе Вильена ТонниКандрева АнтониоДиа БулайеПёнтек Кшиштоф
Запасные: Бронн ДиланБонаццоли ФедерикоТрост-Эконг ВиллиамБотхейм ЭрикВаленсия ДиегоЛовато МаттеоБохинен ЭмильМаццокки ПаскуалеСамбья СаломонЕрволино Антонио ПиоСоррентино АндреаСепе Луиджи
16 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
Текстовая трансляция 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Салернитана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО САЛЕРНИТАНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лечче Лечче
Сампдория Сампдория
1
1
1.94 3.20 4.70
Видео
Перерыв
Торино Торино
Салернитана Салернитана
0
1
1.79 3.55 5.00
Видео
16.04.23 в 19:00
Сассуоло Сассуоло
Ювентус Ювентус
4.20 3.65 1.90
Видео
16.04.23 в 21:45
Рома Рома
Удинезе Удинезе
1.79 3.60 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
16:46 · Италия. Серия А
Осимхен: «Я уже в одном из крупнейших клубов»
15:30 · Италия. Серия А
«Торино» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
15:29 · Италия. Серия А
«Лечче» поставил крест на 6-матчевой серии поражений, поделив очки с «Сампдорией»
15:23 · Италия. Серия А
Миранчук попал в основной состав «Торино» на матч Серии А
14:57 · Италия. Серия А
Источник: Симоне Индзаги могут уволить уже после игры с «Бенфикой»
14:40 · Италия. Серия А
Пароло беспощаден по отношению к «Интеру» 1
14:30 · Италия. Серия А
«Иммобилизован» - дополнительное обследование всё-таки выявило существенные травмы у нападающего «Лацио»
14:25 · Италия. Серия А
Стало известно, что должен сделать Индзаги для сохранения работы в «Интере»
14:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» включит топ-форварда в предложение по Фелишу
13:41 · Италия. Серия А
Кесси стал трансферной целью итальянского топ-клуба
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обозначил звезду «Ювентуса» главной трансферной целью 1
11:47 · Италия. Серия А
Звёздный итальянский нападающий попал в серьёзную аварию
10:20 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на третьего игрока «Барселоны»
09:36 · Италия. Серия А
«Ювентус» готовит выкуп польского нападающего
08:51 · Италия. Серия А
Осимхен поможет «Наполи» в матче с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем