«Торино» - «Салернитана»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках 30-го тура чемпионата Италии по футболу «Торино» принимает «Салернитану».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Торино - Салернитана
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Протокол игры
|9'Де Вильена Тонни (0:1)
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Буонджорно Алессандро•Родригес Рикардо•Синго Вилфред•Войвода Мергим•Риччи Самуэле38' (Влашич Никола (38') •Илич Иван•Миранчук Алексей•Радоньич Неманья•Санабрия Антонио
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Кастанос Григорис•Брадарич Домагой•Николусси Кавилья Ханс•Де Вильена Тонни•Кандрева Антонио•Диа Булайе•Пёнтек Кшиштоф
16 апреля. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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