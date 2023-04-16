Главный тренер «Торино» Юрич высказался об игре Миранчука против «Салернитаны»

Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (1:1).

Специалист отметил, что доволен игрой своего игрока.

«Он пришел в аренду, потому что в «Аталанте» он был восьмым атакующим игроком, теперь он отлично играет — забивает и отдает голевые передачи», - приводит слова наставника журналист Альфредо Педулла.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 23 играх Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами партнёрам по команде.