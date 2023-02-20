Моуринью: «Мне 60 лет, я много выиграл – хвалите игроков, а не меня»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пожаловался не нехватку поддержки со стороны болельщиков и итальянских СМИ.

Римляне обыграли «Верону» (1:0) в матче Серии А, и португальский специалист был впечатлён игрой своей команды: «Эта победа добыта общими усилиями всех игроков благодаря командному духу. Это единственный способ игры против «Вероны», осложняющей жизнь любому сопернику», – рассказал в интервью DAZN Моуринью.

По словам рулевого, «Рома» нуждается в поддержке болельщиков и СМИ: «Переполненный стадион может выигрывать для нас матчи, но иногда люди делают только хуже, реагируя на каждый плохой пас. СМИ тоже не помогают. Я стар, мне 60 лет, и я много всего выиграл. Хвалите не меня, а игроков – им это нужнее».